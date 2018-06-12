Маркарова розповіла, що ще потрібно зробити, щоб отримати транш МВФ

Вона не виключила підвищення ціни на газ

Для отримання траншу макрофінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду Україні необхідно виконати ще дві умови. Про це в інтерв'ю "ТСН" розповіла в. о. міністра фінансів Оксана Маркарова.

За її словами, Україні необхідно визначитися з ціною на газ і збалансувати бюджет.

"Зараз стоїть питання ціноутворення на газ і деяких уточнень у бюджеті - але не перегляду бюджету, а обговорення тих програм, які можуть збільшити дефіцит, як ми будемо діяти. Я не передбачаю великих питань з бюджетом, ми на наступному тижні будемо цим займатися", - розповіла Мракарова.

Що стосується ціни на газ, чиновниця пояснила, що Україна має зобов'язання за ринковою ціною, які є в меморандумі, який вже діє, і по якому вже розписані механізми перегляду. Питання у формулі. Формула закладено три роки тому і треба її переглядати. Є питання про необхідність ринкової ціни.

"Якщо подивимося на попередні підвищення, вихід на реальну ціну три-чотири роки тому був другом, але ми субсидували її лише побічно. Це теж не може так бути. Попереднє підвищення цін не мало негативного ефекту для населення, ми підтримали", - пояснила в. о. міністра фінансів.

Маркарова підкреслила, що для захисту населення від підвищення цін на енергоносії, зокрема на газ, існую не тільки субсидії, але й інші механізми.

"Як допомогти населенню, яке не може платити - субсидії та інші можливі інструменти. Два уряду показали, що у прийнятті рішень про ціноутворення передбачалися компенсаторні механізми. Я сподіваюся, що на цей раз не буде причин для переживання. Але слід подбати, щоб не з'являлося поле для додаткової корупції", зазначила чиновниця.

Що стосується другої умови – збалансованості бюджету, що передбачає збільшення його доходної частини, в тому числі і за рахунок підвищення тарифів.

"Головне завдання будь-якого міністра і міністра фінансів - це збалансований бюджет. Коли ми говоримо про реформи - потрібен результат для людей. Говорити, що немає ніяких підвищень ніколи не буде - не можна. Але ми повинні жити відповідно до своїх можливостей", - підкреслила Маркарова.

Вона повідомила, що в державний бюджет закладалося не тільки можливе підвищення тарифів, але і збільшення зарплат вчителів і медиків, а також перегляд прогнозу інфляції.

"Головна вимога МВФ - мати збалансований бюджет. І відповідно є ряд постійних витрат. Це ті витрати, які щорічно повторюються і є капітальними, що стосуються капітальних інвестицій. МВФ позитивно дивиться на капітальні витрати, тому що це розвиває інфраструктуру, допомагає бізнесу, розвиває економіку. Золоте бюджетне правило: видатки споживання повинні бути контрольованими і не сильно розганятися, а капітальні витрати - як тільки в країні збільшуються капітальні видатки, як правило, це має позитивний ефект", - пояснила в.о. глави Мінфіну.

Нагадаємо, виконувач обов'язків міністра фінансів Оксана Маркарова очікує отримання траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) восени цього року.