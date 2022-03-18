Маркарова об оружии из США: когда принимается решение, часть уже пересекает границу
Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала о минимальном интервале между принятием решения о поставках оружия американской стороной и самими поставками. По ее словам, в тот момент, когда решение становится публичным, часть оружия уже пересекает границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью для "Голоса Америки".
"Я не буду раскрывать те вещи, которые не нужно знать нашему врагу. Но когда принимаются определенные решения, и они становятся публичными, в этот момент некоторые вещи уже пересекают границу. Поэтому на самом деле это параллельный процесс", - отметила она.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина может получить американские дроны-камикадзе. РБК-Украина собрало все, что об это известно.
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