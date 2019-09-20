Маркарова объяснила, почему в Госбюджете-2020 сократили средства на поддержку АПК

Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

На поддержку агропромышленного комплекса из бюджета направят 4,4 млрд грн, притом что в 2019 было выделено 6,9 млрд

В проекте закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" на поддержку агропромышленного комплекса заложено меньше денег из-за неэффективного использования средств в прошлые годы. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в Верховной Раде во время презентации проекта Госбюджета на 2020 год, передает корепондент РБК-Украина.

По ее словам, каждый раз в конце года половина этих средств возвращалась в бюджет или перераспределялась на другие программы.

"Те программы поддержки АПК, которые были в предыдущие два года, я призываю посмотреть, как они использовались последние два года. Давайте посмотрим сколько действительно реально нужно на эти программы. Каждый раз в конце года половина средств возвращалась в бюджет или перераспределялась на другие программы. Для чего использовать средства на программы, которые не используют их в течение года?", - заявила Маркарова.

Напомним, на поддержку агропромышленного комплекса, который заложен в Государственный бюджет на 2020 год выделили 4,4 млрд грн. Эти деньги пойдут на на удешевление кредитных ставок фермерам, которые после открытия рынка земли захотят купить участки.

Отметим, в 2019 году на поддержку агропромышленного комплекса из бюджета направили 6,9 млрд грн.

РБК-Украина ранее сообщало, что Кабинет министров в государственном бюджете на 2020 год предлагает повысить с 1 января минимальную заработную плату в 550 гривен, а также заложить 245,8 миллиардов гривен на разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне.