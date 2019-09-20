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Маркарова пояснила, чому в Держбюджеті-2020 скоротили кошти на підтримку АПК

Новини » Політика    20.09.2019 - 12:03
Маркарова пояснила, чому в Держбюджеті-2020 скоротили кошти на підтримку АПК
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

На підтримку агропромислового комплексу з бюджету спрямують 4,4 млрд грн, при тому, що в 2019 було виділено 6,9 млрд

У проекті закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" на підтримку агропромислового комплексу закладено менше грошей через неефективне використання коштів у минулі роки. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова у Верховній Раді під час презентації проекту Держбюджету на 2020 рік, передає корепондент РБК-Україна.

За її словами, кожен раз в кінці року половина цих коштів поверталася до бюджету або перерозподілялася на інші програми.

"Ті програми підтримки АПК, які були у попередні два роки, я закликаю подивитись, як вони використовувались останні два роки. Давайте подивимось скільки дійсно реально потрібно на ці програми. Кожен раз в кінці року половина коштів поверталась у бюджет або перерозподілялась на інші програми. Для чого використовувати кошти на програми, які не використовують їх протягом року?", - заявила Маркарова.

Нагадаємо, на підтримку агропромислового комплексу, який закладений в Державний бюджет на 2020 рік виділили 4,4 млрд грн. Ці гроші підуть на здешевлення кредитних ставок фермерам, які після відкриття ринку землі захочуть придбати ділянки.

Відзначимо, в 2019 році на підтримку агропромислового комплексу з державного бюджету направили 6,9 млрд грн.

РБК-Україна раніше повідомляло, що Кабінет міністрів у державному бюджеті на 2020 рік пропонує підвищити з 1 січня мінімальну заробітну плату в 550 гривень, а також закласти 245,8 мільярдів гривень на різних розпорядників, які залучені до безпеки і оборони.

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