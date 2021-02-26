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Маркарова о назначении послом Украины в США: у меня много идей по усилению сотрудничества

Новина українською → Пятница 26 февраля 2021 05:24
Маркарова о назначении послом Украины в США: у меня много идей по усилению сотрудничества Фото: Оксана Маркарова (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Посол Украины в США Оксана Маркарова прокомментировала свое назначение. Она ожидает углубления сотрудничества Украины с Соединенными Штатами.

Об этом Маркарова сказала в комментарии "Голосу Америки".

По ее словам, США не только стратегический партнер Украины, но и страна, с которой мы связаны общими ценностями.

"У нас общие демократические ценности и общее стремление сделать Украину сильной, защитить ее от агрессора, восстановить ее целостность и поддержать трансформацию в современную инновационную страну. Потому что экономически мощная демократическая Украина, с сильными институтами и справедливым правосудием, член НАТО и ЕС - это не только мечта и требование наших граждан, но и гарантия безопасности и развития всего черноморского региона и Европы", - сказала Маркарова.

Также посол считает важным поддержку Киева со стороны американского правительства и обеих партий в Конгрессе.

"У меня, как у посла очень много идей, как сделать наше сотрудничество еще более интересной и результативной, и я рассчитываю на поддержку всех американских украинцев и друзей Украины в этом деле", - добавила Маркарова.

Напомним, 25 февраля президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в США. Им стала бывшая министр финансов Оксана Маркарова.

Как писало РБК-Украина, кандидатуру Маркаровой на должность руководителя украинского посольства в США предложил министр Кулеба.

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