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Марк Цукерберг обновил ценности компании Meta

Автор: Сергей Пышкин

Глава корпорации Meta Марк Цукерберг обновил ценности компании. На первом месте "корабль" и команда.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Марка Цукерберга.

Цукерберг описал новые ценности компании в шести пунктах:

  • "Двигайся быстро" - компания обязана учиться и развиваться быстрее за остальных;
  • "Фокусироваться на долгосрочном влиянии" - ставить цели на долгосрочный период и совершать перспективные действия, несмотря на то, что результат может быть заметен лишь через много лет;
  • "Делай потрясающие вещи" - компания займется продуктами, которые будут вдохновлять людей;
  • "Жить в будущем" - стать распределенной компанией, которая предоставляет свои услуги в независимости от географии;
  • "Быть прямыми и уважать своих коллег";
  • "Meta, Metamates, Me" - отсылка на выражение “Корабль, сослуживцы, я”. В нынешнем случае означает, что на первом месте должна быть компания и команда.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Meta, которая принадлежит Марку Цукербергу, отреагировала на домогательства в метавселенной.

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