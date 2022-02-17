Марк Цукерберг обновил ценности компании Meta
Глава корпорации Meta Марк Цукерберг обновил ценности компании. На первом месте "корабль" и команда.
Цукерберг описал новые ценности компании в шести пунктах:
- "Двигайся быстро" - компания обязана учиться и развиваться быстрее за остальных;
- "Фокусироваться на долгосрочном влиянии" - ставить цели на долгосрочный период и совершать перспективные действия, несмотря на то, что результат может быть заметен лишь через много лет;
- "Делай потрясающие вещи" - компания займется продуктами, которые будут вдохновлять людей;
- "Жить в будущем" - стать распределенной компанией, которая предоставляет свои услуги в независимости от географии;
- "Быть прямыми и уважать своих коллег";
- "Meta, Metamates, Me" - отсылка на выражение “Корабль, сослуживцы, я”. В нынешнем случае означает, что на первом месте должна быть компания и команда.