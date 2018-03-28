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Марк Цукерберг хочет выступить перед Конгрессом США

НовостиПолитика    28.03.2018 - 02:04
Фото: Марк Цукерберг (Facebook.com zuck)
Фото: Марк Цукерберг (Facebook.com zuck)

Цукерберг намерен выступить в Конгрессе США

Основатель и глава крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг намерен выступить в Конгрессе США в рамках расследования о злоупотреблениях в отношении персональных данных пользователей в соцсети. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, председатель юридического комитета американского сената Чак Грассли направил три приглашения на слушания 10 апреля - Цукербергу, гендиректору компании Сундре Пичаи и гендиректору Twitter Джеку Дорси.

Сообщается, что решение Цукерберга выступить перед конгрессом может повлиять на Пичаи и Дорси, а также заставить их дать показания. На прошлой неделе Цукерберг уже говорил о готовности ответить на вопросы в Конгрессе США, но добавил, что не считает себя лучшим источником информации.

Отметим, компанию Facebook обвиняют в использовании персональных данных пользователей сети для влияния на исход президентских и парламентских выборов во многих странах мира.

Напомним, ранее сообщалось, что Марк Цукерберг не будет выступать в британском парламенте в связи с утечкой данных пользователей соцсети.

Цукерберг разместил в крупнейших газетах Британии извинения за утечку данных Facebook В ЕС требуют объяснений от Цукерберга
Теги публикации: Facebook, Марк Цукерберг, Конгресс США  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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