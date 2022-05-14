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Мариуполю грозит масштабная эпидемия, - Денисова

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Мариуполь, Суббота 14 мая 2022 14:11
Мариуполю грозит масштабная эпидемия, - Денисова Фото: Мариуполь (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Мариуполю грозит масштабная эпидемия, в результате которой есть риск гибели тысяч жителей города. Инфекционная катастрофа в заблокированном Мариуполе может произойти из-за нехватки воды, поврежденных канализационных систем и большого количества тел под завалами домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"Наибольшая проблема в Мариуполе - это чистая питьевая вода, которой в городе нет. Кроме того, сложилась критическая ситуация с водоотводом и порывами канализационных сетей. Есть угроза, что нечистоты окажутся в море и на улицах города", - рассказала она.

Кроме того, по словам Денисовой, эпидемии может способствовать и количество находящихся под разрушенными домами тел с естественными последствиями разложения в теплый период.

"Из-за закрытия гуманитарных коридоров, многие люди, ожидавшие эвакуации в окрестностях города, начали возвращаться жить в Мариуполь", - констатировала уполномоченная по правам человека.

Как сообщалось, около 100 тыс. жителей Мариуполя находятся в постоянной опасности, рискуя подхватить холеру, дизентерию или кишечную палочку.

Кроме того, в Мариуполе из-за блокады российскими войсками и постоянных обстрелов может возникнуть катастрофическая ситуация. По предварительным данным, до конца года могут погибнуть около 10 тыс. мирных жителей.

Также российские оккупанты анонсировали восстановление водоснабжения в Мариуполе 12 мая. Но пить ее опасно из-за высокой концентрации хлора.

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