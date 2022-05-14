Мариуполю грозит масштабная эпидемия, - Денисова

Мариуполю грозит масштабная эпидемия, в результате которой есть риск гибели тысяч жителей города. Инфекционная катастрофа в заблокированном Мариуполе может произойти из-за нехватки воды, поврежденных канализационных систем и большого количества тел под завалами домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"Наибольшая проблема в Мариуполе - это чистая питьевая вода, которой в городе нет. Кроме того, сложилась критическая ситуация с водоотводом и порывами канализационных сетей. Есть угроза, что нечистоты окажутся в море и на улицах города", - рассказала она.

Кроме того, по словам Денисовой, эпидемии может способствовать и количество находящихся под разрушенными домами тел с естественными последствиями разложения в теплый период.

"Из-за закрытия гуманитарных коридоров, многие люди, ожидавшие эвакуации в окрестностях города, начали возвращаться жить в Мариуполь", - констатировала уполномоченная по правам человека.