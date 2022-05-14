Маріуполю загрожує масштабна епідемія, - Денісова

Маріуполю загрожує масштабна епідемія, внаслідок якої є ризик загибелі тисяч жителів міста. Інфекційна катастрофа у заблокованому Маріуполі може статися через брак води, пошкоджені каналізаційні системи та велику кількість тіл під завалами будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

"Найбільша проблема у Маріуполі - це чиста питна вода, якої у місті немає. Крім того, склалася критична ситуація з водовідведенням та поривами каналізаційних мереж. Існує загроза, що нечистоти опиняться в морі та на вулицях міста", - розповіла вона.

Крім того, за словами Денісової, епідемії може сприяти і кількість тіл, які знаходяться під зруйнованими будинками, з природними наслідками розкладання в теплий період.

"Через закриття гуманітарних коридорів, багато людей, які чекали на евакуацію на околицях міста, почали повертатись жити до Маріуполя", - констатувала уповноважена з прав людини.