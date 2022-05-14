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Маріуполю загрожує масштабна епідемія, - Денісова

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Маріуполь, Субота 14 травня 2022 14:11
Маріуполю загрожує масштабна епідемія, - Денісова Фото: Маріуполь (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Маріуполю загрожує масштабна епідемія, внаслідок якої є ризик загибелі тисяч жителів міста. Інфекційна катастрофа у заблокованому Маріуполі може статися через брак води, пошкоджені каналізаційні системи та велику кількість тіл під завалами будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

"Найбільша проблема у Маріуполі - це чиста питна вода, якої у місті немає. Крім того, склалася критична ситуація з водовідведенням та поривами каналізаційних мереж. Існує загроза, що нечистоти опиняться в морі та на вулицях міста", - розповіла вона.

Крім того, за словами Денісової, епідемії може сприяти і кількість тіл, які знаходяться під зруйнованими будинками, з природними наслідками розкладання в теплий період.

"Через закриття гуманітарних коридорів, багато людей, які чекали на евакуацію на околицях міста, почали повертатись жити до Маріуполя", - констатувала уповноважена з прав людини.

Як повідомлялось, близько 100 тис. мешканців Маріуполя знаходяться в постійній небезпеці, ризикуючи підхопити холеру, дизентерію чи кишкову паличку.

Крім того, в Маріуполі через блокаду російськими військами та постійні обстріли може виникнути катастрофічна ситуація. За попередніми даними, до кінця року можуть загинути близько 10 тис. мирних жителів.

Також російські окупанти анонсували відновлення водопостачання в Маріуполі 12 травня. Але пити її небезпечно через високу концентрацію хлору.

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