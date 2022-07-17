Из Мариуполя в Запорожье ежедневно выезжают до ста жителей, - советник мэра

Андрющенко опубликовал видео с безлюдного пляжа в Мариуполе. В мирное время жители города часто отдыхали там, тем более в выходной день.

"Как ни пытаются оккупанты "дорисовать" цифры, но людей в городе становится меньше. Ежедневно от 50 до 100 человек выезжает в Запорожье", - отметил советник мэра.

В то же время оккупанты утверждают, что в Мариуполе якобы остаются до 220 тысяч жителей.