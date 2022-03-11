Из Мариуполя снова попытаются эвакуировать людей. Под присмотром журналистов и священников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

"Мы завтра снова попробуем эвакуировать людей из Мариуполя. Мы завтра будем это делать на глазах у всего мира, на глазах у политиков, у сильных мира сего. Потому что будут журналисты, будут священники, будет вся Украина там, и смотреть, как будет происходить эвакуация", - сказала Верещук.

По ее словам, сначала планируется завезти гуманитарный груз в Мариуполь, а обратно собираются эвакуировать людей.

Отметим, что очередная попытка эвакуировать население из Мариуполя была сорвана 11 марта.