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Из Мариуполя снова попытаются эвакуировать людей. Под присмотром журналистов и священников

Автор: Светлана Мащенко

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что 12 марта будет новая попытка эвакуировать людей из Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

"Мы завтра снова попробуем эвакуировать людей из Мариуполя. Мы завтра будем это делать на глазах у всего мира, на глазах у политиков, у сильных мира сего. Потому что будут журналисты, будут священники, будет вся Украина там, и смотреть, как будет происходить эвакуация", - сказала Верещук.

По ее словам, сначала планируется завезти гуманитарный груз в Мариуполь, а обратно собираются эвакуировать людей.

Отметим, что очередная попытка эвакуировать население из Мариуполя была сорвана 11 марта.

Отметим, что в Мариуполе российские войска за 12 дней убили более 1500 мирных жителей.

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Мариуполь