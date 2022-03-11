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З Маріуполя знову спробують евакуювати людей. Під наглядом журналістів та священників

Автор: Світлана Мащенко

Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук заявила, що 12 березня буде нова спроба евакуювати людей з Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

"Ми завтра знову спробуємо евакуювати людей з Маріуполя. Ми завтра будемо це робити на очах у всього світу, на очах у політиків, у сильних світу цього. Бо будуть журналісти, будуть священники, буде вся Україна там, і дивитися, як буде відбуватися евакуація", - сказала Верещук.

За її словами, спочатку планується завезти гуманітарний вантаж до Маріуполя, а назад збираються евакуювати людей.

Зазначимо, що чергова спроба евакуювати населення з Маріуполя була зірвана 11 березня.

Зазначимо, що у Маріуполі російські війська за 12 днів вбили понад 1500 мирних жителів.

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Маріуполь