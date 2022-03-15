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Из Мариуполя открыли коридор для авто: все фото и мессенджеры лучше удалить

Автор: Артем Горовенко

Во вторник, 15 марта, для эвакуации мирных жителей из Мариуполя будет работать гуманитарный коридор, воспользоваться которым смогут владельцы частного автотранспорта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram-канале.

Маршрут проложен через населенные пункты: Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак - Васильевка - Запорожье.

"С целью безопасности рекомендуется: не фотографировать во время движения по маршруту; удалить все мессенджеры и фото с телефонов; прибыть до Васильевки до 18.00", - написал заместитель руководителя ОП.

Он также уточнил, что если кто-то не сможет добраться до Васильевки до 18.00, рекомендовано остановиться на ночь в Бердянске или Токмаке.

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Мариупольэвакуация