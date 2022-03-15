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З Маріуполя відкрили коридор для авто: усі фото і месенджери краще видалити

Автор: Артем Горовенко

У вівторок, 15 березня, для евакуації мирних жителів із Маріуполя працюватиме гуманітарний коридор, скористатися яким зможуть власники приватного автотранспорту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram-каналі.

Маршрут прокладено через населені пункти: Маріуполь - Мангуш - Бердянськ - Токмак - Василівка - Запоріжжя.

"З метою безпеки рекомендується: не фотографувати під час руху маршрутом; видалити всі месенджери та фото з телефонів; прибути до Василівки до 18.00", - написав заступник керівника ОП.

Він також уточнив, що якщо хтось не зможе дістатися Василівки до 18.00, рекомендовано зупинитися на ніч у Бердянську або Токмаку.

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Маріупольевакуація