З Маріуполя відкрили коридор для авто: усі фото і месенджери краще видалити

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram -каналі.

Маршрут прокладено через населені пункти: Маріуполь - Мангуш - Бердянськ - Токмак - Василівка - Запоріжжя.

"З метою безпеки рекомендується: не фотографувати під час руху маршрутом; видалити всі месенджери та фото з телефонів; прибути до Василівки до 18.00", - написав заступник керівника ОП.

Він також уточнив, що якщо хтось не зможе дістатися Василівки до 18.00, рекомендовано зупинитися на ніч у Бердянську або Токмаку.