Из Мариуполя открыли коридор для авто: все фото и мессенджеры лучше удалить
Фото: из Мариуполя открыли коридор для авто (t.me/kt20220224)
Во вторник, 15 марта, для эвакуации мирных жителей из Мариуполя будет работать гуманитарный коридор, воспользоваться которым смогут владельцы частного автотранспорта.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram-канале.
Маршрут проложен через населенные пункты: Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак - Васильевка - Запорожье.
"С целью безопасности рекомендуется: не фотографировать во время движения по маршруту; удалить все мессенджеры и фото с телефонов; прибыть до Васильевки до 18.00", - написал заместитель руководителя ОП.
Он также уточнил, что если кто-то не сможет добраться до Васильевки до 18.00, рекомендовано остановиться на ночь в Бердянске или Токмаке.