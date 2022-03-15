ru ua
Вт, 15 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

З Маріуполя відкрили коридор для авто: усі фото і месенджери краще видалити

Новость на русском →
Вівторок 15 березня 2022 15:33
З Маріуполя відкрили коридор для авто: усі фото і месенджери краще видалити Фото: з Маріуполя відкрили коридор для авто (t.me/kt20220224)
Автор: Артем Горовенко

У вівторок, 15 березня, для евакуації мирних жителів із Маріуполя працюватиме гуманітарний коридор, скористатися яким зможуть власники приватного автотранспорту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram-каналі.

Маршрут прокладено через населені пункти: Маріуполь - Мангуш - Бердянськ - Токмак - Василівка - Запоріжжя.

"З метою безпеки рекомендується: не фотографувати під час руху маршрутом; видалити всі месенджери та фото з телефонів; прибути до Василівки до 18.00", - написав заступник керівника ОП.

Він також уточнив, що якщо хтось не зможе дістатися Василівки до 18.00, рекомендовано зупинитися на ніч у Бердянську або Токмаку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь евакуація
NEWS
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Загрози або пропаганда. Чи застосує Росія зброю масового ураження
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Загрози або пропаганда. Чи застосує Росія зброю масового ураження