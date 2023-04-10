ua ru
Пн, 10 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Маріупольці годинами стоять в черзі за їжею, - міськрада

Новость на русском →
Маріуполь, Понеділок 10 квітня 2023 11:49
Маріупольці годинами стоять в черзі за їжею, - міськрада Фото: маріупольці годинами стоять в черзі за їжею (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Жителі тимчасово окупованого Маріуполя, щоб не голодувати, вимушені стояти годинами в черзі з їжею і отримувати подачки від окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Маріупольську міську раду.

"Стояння в чергах за їжею вже перетворилося у звичну справу в окупованому Маріуполі. Життя у місті перетворилося на справжнє знущання з людей. Маріупольці досі вимушені отримувати подачки у вигляді гарячої каші та хліба", - йдеться в повідомленні.

В міській раді зазначили, що люди вимушені стояти довго в чергах за їжею, бо треба вижити.

"Такі "переваги руського миру" - життя у напівзруйнованих будинках та постійні знущання. В українському Маріуполі люди жили гідно", - додали в повідомленні.

Маріупольці годинами стоять в черзі за їжею, - міськрадаМаріупольці годинами стоять в черзі за їжею, - міськрада

Раніше ми писали про те, що росіяни в Маріупольському районі виселяють ціле село, щоб облаштувати там базу для військових РФ.

Також нагадаємо, що в Маріуполі росіяни посилили "зачистку" після підриву авто колаборанта.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь
NEWS
Сирський про бої за Бахмут: окупанти перейшли до "сирійської" тактики випаленої землі
Сирський про бої за Бахмут: окупанти перейшли до "сирійської" тактики випаленої землі
DAILY
Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені