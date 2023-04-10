Маріупольці годинами стоять в черзі за їжею, - міськрада
Жителі тимчасово окупованого Маріуполя, щоб не голодувати, вимушені стояти годинами в черзі з їжею і отримувати подачки від окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Маріупольську міську раду.
"Стояння в чергах за їжею вже перетворилося у звичну справу в окупованому Маріуполі. Життя у місті перетворилося на справжнє знущання з людей. Маріупольці досі вимушені отримувати подачки у вигляді гарячої каші та хліба", - йдеться в повідомленні.
В міській раді зазначили, що люди вимушені стояти довго в чергах за їжею, бо треба вижити.
"Такі "переваги руського миру" - життя у напівзруйнованих будинках та постійні знущання. В українському Маріуполі люди жили гідно", - додали в повідомленні.
Раніше ми писали про те, що росіяни в Маріупольському районі виселяють ціле село, щоб облаштувати там базу для військових РФ.
Також нагадаємо, що в Маріуполі росіяни посилили "зачистку" після підриву авто колаборанта.
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