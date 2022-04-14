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Мариупольский технический университет переезжает в Днепр: корпуса вуза полностью разрушены

Фото: здание Приазовского технического университета в Мариуполе до войны (facebook.com/mar.pstu)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Приазовский государственный технический университет переезжает из Мариуполя в Днепр. Учебное заведение будет работать на базе Днепровской политехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook университета.

"Несмотря на значительные разрушения учебных корпусов наш университет продолжает работать, поскольку главное не стены, а люди", - говорится в сообщении.

Отмечается, что национальный технический университет "Днепровская политехника" предоставила вузу площадку для возобновления учебного процесса.

"Спасибо за гостеприимство городу Днепр", - завершается сообщение вуза.

Напомним, Мариуполь уже больше месяца окружен российскими оккупантами. На улицах города идут кровопролитные бои. По данным Донецкой областной военной администрации, от вражеских обстрелов погибли около 22 тысяч мариупольцев.

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