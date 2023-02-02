У Маріуполі знову чутно потужні вибухи

Ввечері у Маріуполі знову було чути гучні вибухи з детонацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Андрющенко Time.

"З огляду на карту розміщення русні, по напряму епіцентру - майданчик, де з травня росіяни облаштували казарми та склади", - уточнив радник.

Він підтвердив, що п'ять гучних вибухів пролунало в районі лікарні №1 та заводу імені Ілліча.

Нагадаємо, що сьогодні РБК-Україна вже повідомляло, що у Маріуполі "прильоти" по місцю базування росіян.

Нагадаємо, ми писали про те, що, за словами Андрющенка, окупанти нещодавно завезли до 20 танків в села на північ від окупованого Маріуполя.

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