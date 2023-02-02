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У Маріуполі знову чутно потужні вибухи

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Донецька область, Четвер 02 лютого 2023 18:59
У Маріуполі знову чутно потужні вибухи Фото: у Маріуполі знову потужна "бавовна" (t.me.mariupolnow)
Автор: Тетяна Зарембо

Ввечері у Маріуполі знову було чути гучні вибухи з детонацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Андрющенко Time.

"Просто свято маріупольської бавовни якесь", - зазначає радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він підтвердив, що п'ять гучних вибухів пролунало в районі лікарні №1 та заводу імені Ілліча.

"З огляду на карту розміщення русні, по напряму епіцентру - майданчик, де з травня росіяни облаштували казарми та склади", - уточнив радник.

За словами Андрющенка, після вибухів пів міста насолоджується звуками детонації.

"Який. Прекрасний. Вечір", - констатує він.

Нагадаємо, що сьогодні РБК-Україна вже повідомляло, що у Маріуполі "прильоти" по місцю базування росіян.

Нагадаємо, ми писали про те, що, за словами Андрющенка, окупанти нещодавно завезли до 20 танків в села на північ від окупованого Маріуполя.

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Маріуполь ММК имени Ильича
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