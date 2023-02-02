В Мариуполе снова слышны мощные взрывы
Вечером в Мариуполе снова было слышно громкие взрывы с детонацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Андрющенко Time.
"Просто праздник мариупольского "хлопка" какой-то", - отмечает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Он подтвердил, что пять громких взрывов прогремели в районе больницы №1 и завода имени Ильича.
"Учитывая карту размещения русни, по направлению эпицентра - площадка, где с мая россияне обустроили казармы и склады", - уточнил советник.
По словам Андрющенко, после взрывов полгорода наслаждается звуками детонации.
"Какой. Прекрасный. Вечер", - констатирует он.
Напомним, что сегодня РБК-Украина уже сообщало, что в Мариуполе "прилеты" по месту базирования россиян.
Напомним, мы писали о том, что, по словам Андрющенко, оккупанты недавно завезли до 20 танков в села к северу от оккупированного Мариуполя.
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