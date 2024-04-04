В Маріуполі зафіксували нове переміщення незвичної колони окупантів з-під Бердянська

Ситуація у Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області, розташований на березі Азовського моря, під час масштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. При цьому в місті постійно гримлять вибухи, які стають наслідком "прильотів" по місцях базування окупантів.

До цього повідомлялось, що окупанти зігнали під Маріуполь велику кількість підрозділів. Вони мають новий "пізнавальний знак". Крім того, російські загарбники перекидають з Авдіївки у Маріуполь сотні одиниць згорілої техніки для утилізації.

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