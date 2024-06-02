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В Маріуполі вночі було гучно: перші подробиці

Фото: у Маріуполі пролунав вибух 2 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч на неділю, 2 червня, у Маріуполі пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Ніч в Маріуполі та районі видалась з бавовною. Близько півночі пролунав вибух з епіцентром на захід з потужною вибуховою хвилею", - розповів він. 

Як зазначив Андрющенко, по версіі окупантів, нібито все збили.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області у лютому 2022 року під час масштабного вторгнення до України.

Вже третій рік Маріуполь використовується окупантами як військовий хаб, а порт як військова база. Також через Маріуполь загарбники перекидають живу силу та техніку на фронт, зокрема останнім часом різко активізувався Запорізький напрямок.

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