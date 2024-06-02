В Мариуполе ночью было громко: первые подробности

"Ночь в Мариуполе и районе выдалась с хлопком. Около полуночи раздался взрыв с эпицентром к западу с мощной взрывной волной", - рассказал он.

Как отметил Андрющенко, по версии окупантов, якобы все сбили.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области в феврале 2022 года во время масштабного вторжения в Украину.

Уже третий год Мариуполь используется оккупантами как военный хаб, а порт как военная база. Также через Мариуполь захватчики перебрасывают живую силу и технику на фронт, в частности в последнее время резко активизировалось Запорожское направление.