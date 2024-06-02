RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мариуполе ночью было громко: первые подробности

Фото: в Мариуполе прогремел взрыв 2 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на воскресенье, 2 июня, в Мариуполе прогремел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Ночь в Мариуполе и районе выдалась с хлопком. Около полуночи раздался взрыв с эпицентром к западу с мощной взрывной волной", - рассказал он.

Как отметил Андрющенко, по версии окупантов, якобы все сбили.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области в феврале 2022 года во время масштабного вторжения в Украину.

Уже третий год Мариуполь используется оккупантами как военный хаб, а порт как военная база. Также через Мариуполь захватчики перебрасывают живую силу и технику на фронт, в частности в последнее время резко активизировалось Запорожское направление

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольВойна в Украине