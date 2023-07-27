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У Маріуполі виявили ще одне стихійне поховання мирної мешканки

Фото: у Маріуполі виявили ще одне стихійне поховання мирної мешканки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В окупованому Маріуполі мирні жителі виявили ще одне стихійне поховання. Біля нього росіяни розпочали будівництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міськраду в Telegram.

"В окупованому Маріуполі досі знаходять стихійні поховання. Одне з них у Приморському районі міста. Саме поруч з будівництвом так званого "нахімівського училища". Окупанти буквально будують нові об'єкти на кістках убитих ними ж маріупольців", - сказано у повідомленні відомства.

Фото: стихійне поховання у Маріуполі (t.me/mariupolrada)

У міськраді зазначили, що таких стихійних поховань сотні по всьому місту, оскільки під час блокади росіянами Маріуполя люди ховали вбитих сусідів, знайомих чи родичів просто у дворах чи парках.

"Тисячі загиблих залишилися під руїнами, тисячі поховані у братських могилах, а тисячі - зникли безвісти", - уточнюють у відомстві.

У міськраді нагадали, що за попередніми даними у Маріуполі загинули понад 22 тисячі людей. Але кількість жертв може бути в рази більшою.

Окупація Маріуполя

Нагадаємо, російські окупанти у перші дні повномасштабного вторгнення змогли взяти Маріуполь в оточення. Бої тривали всередині міста, там було кілька наших підрозділів, у тому числі і бійці "Азова".

Росіяни під час ударів по місту неодноразово атакували мирних жителів, ведучи хаотичний вогонь. Зокрема, вони скинули авіабомби на драмтеатр, де ховалася велика кількість маріупольців.

Вже в середині травня окупантам вдалося взяти Маріуполь повністю під свій контроль.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти відкрили нічний клуб у Маріуполі біля зруйнованих будинків.

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