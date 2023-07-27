В Мариуполе обнаружили еще одно стихийное захоронение мирной жительницы

"В оккупированном Мариуполе до сих пор находят стихийные захоронения. Одно из них в Приморском районе города. Как раз рядом со строительством так называемого "нахимовского училища". Оккупанты буквально строят новые объекты на костях убитых ими же мариупольцев", - сказано в сообщении ведомства.

Фото: стихийное захоронение в Мариуполе (t.me/mariupolrada)

В горсовете отметили, что таких стихийных захоронений сотни по всему городу, поскольку во время блокады россиянами Мариуполя люди хоронили убитых соседей, знакомых или родственников прямо во дворах или парках.

"Тысячи погибших остались под развалинами, тысячи похоронены в братских могилах, а тысячи - без вести пропали", - уточняют в ведомстве.

В горсовете напомнили, что по предварительным данным в Мариуполе погибли более 22 тысяч человек. Но количество жертв может быть в разы больше.

Оккупация Мариуполя

Напомним, российские оккупанты в первые дни полномасштабного вторжения смогли взять Мариуполь в окружение. Бои продолжались внутри города, там находились несколько наших подразделений, в том числе и бойцы "Азова".

Россияне во время ударов по городу неоднократно атаковали мирных жителей, ведя хаотичный огонь. В частности, они сбросили авиабомбы на драмтеатр, где пряталось большое количество мариупольцев.

Уже в середине мая оккупантам удалось полностью взять Мариуполь под свой контроль.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты открыли ночной клуб в Мариуполе возле разрушенных домов.