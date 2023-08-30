UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Маріуполі вибухи: працює ППО, окупанти підняли в небо авіацію (фото)

Фото: вибухи у Маріуполі Донецької області лунають 30 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області вранці, 30 серпня, відбуваються вибухи. Працює ППО, а в небо піднято авіацію окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріуполь. Звуки вибухів. Зафіксовано роботу ППО окупантів над Центральним та Кальміуським районами міста", - розповів він.

 

При цьому, за словами Андрющенка, одночасно авіація окупантів пішла з напряму Ростова-на-Дону. 

Ситуація у Маріуполі

Маріуполь Донецької області російські війська захопили у перші тижні після масштабного вторгнення на територію України у лютому минулого року. При цьому, попри те, що місто захоплене, сили оборони України постійно нагадують загарбникам про свою присутність. Маріуполь уже давно перестав бути тиловим містом. Там постійно відбуваються вибухи та "бавовна". Наприклад, 28 серпня, над Маріуполем працювала ворожа авіація та фіксувалися пуски ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольвибухиПВО