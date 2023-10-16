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У Маріуполі за тиждень партизани ліквідували 26 окупантів, - Андрющенко

Маріуполь, Понеділок 16 жовтня 2023 11:35
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У Маріуполі за тиждень партизани ліквідували 26 окупантів, - Андрющенко Фото: в Маріуполі за тиждень партизани ліквідували 26 окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Маріуполі партизани активно "мінусують" окупантів. Так, за тиждень у місті за "загадкових обставин" убито 26 російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Плюс 26 окупантів в морг, та 15 в реанімації через отруєння їжою", - розповів він.

За словами радника мера, загалом за літо та два місяці осені супротив, що діє в місті ліквідував понад 40 окупантів різними шляхами.

При цьому, що стосується останніх випадків, як підтверджують самі окупанти, невідомі отруїли загарбників: 9 померли, 12 - у лікарні. Ознаки отруєння окупанти відчули через дві години після вечері. Як зізнаються самі загарбники, аналогічний випадок вже був улітку. Вони вважають, що масово потруїти російських військових могли ті ж самі "диверсанти".

Крім того, останніми днями загарбники зафіксували декулька нальотів на казарми РФ у Маріуполі. Окупанти розповіли, що невідомі увірвалися в казарми, перед цим вбивши охорону. Загалом 17 окупантів було вбито, ще 11 поранені.

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що військових РФ на окупованій частині Запорізької області масовий занепад духу, у низці міст зафіксували факти загадкових смертей загарбників.

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