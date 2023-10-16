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В Мариуполе за неделю партизаны ликвидировали 26 оккупантов, - Андрющенко

Мариуполь, Понедельник 16 октября 2023 11:35
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В Мариуполе за неделю партизаны ликвидировали 26 оккупантов, - Андрющенко Фото: в Мариуполе за неделю партизаны ликвидировали 26 оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Мариуполе партизаны активно "минусуют" оккупантов. Так, за неделю в городе при "загадочных обстоятельствах" убиты 26 российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Плюс 26 оккупантов в морг, и 15 в реанимации из-за отравления едой", - рассказал он.

По словам советника мэра, в целом за лето и два месяца осени сопротивление, действующее в городе, ликвидировало более 40 оккупантов разными путями.

При этом, что касается последних случаев, как подтверждают сами оккупанты, неизвестные отравили захватчиков: 9 умерли, 12 - в больнице. Признаки отравления оккупанты почувствовали через два часа после ужина. Как признаются сами захватчики, аналогичный случай уже был летом. Они считают, что массово отравить российских военных могли те же "диверсанты".

Кроме того, в последние дни захватчики зафиксировали несколько налетов на казармы РФ в Мариуполе. Оккупанты рассказали, что неизвестные ворвались в казармы, перед этим убив охрану. Всего 17 оккупантов были убиты, еще 11 ранены.

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что военных РФ на оккупированной части Запорожской области массовый упадок духа, в ряде городов зафиксировали факты загадочных смертей захватчиков.

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