В Маріуполі та районі лунають гучні вибухи: почалася пожежа, росіяни підняли авіацію

"Маріуполь. Дуже гучно. Два вибухи. Мангуш. Район. Гучно. Вибух. Доброго ранку", - розповів він.

За словами радника мера, після вибухів в Маріуполі та районі зафіксовано пожежу за "Порт-Сіті" (зруйнований ТЦ в Маріуполі, - ред.) та в районі бетонного міні-заводу. Крім того, окупанти повідомляють про нібито "роботу авіації".

"Після вибухів підняли авіацію з Приморсько-Ахтарського та Ростовського напряму в бік Запоріжжя", - додав Андрющенко.

Вибухи у Маріуполі

Тимчасово захоплений Маріуполь окупували російські війська під час масштабного вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року.

При цьому в Маріуполі постійно відбуваються "бавовни". Кількість вибухів ще більше почастішала після початку контрнаступу ЗСУ. Наприклад, 30 серпня, у Маріуполі також лунали вибухи. В окупантів працювала ППО.