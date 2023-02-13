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У Маріуполі та біля міста була "бавовна", є влучання в окупантів, - Андрющенко

Фото: в Маріуполі ввечері чули вибухи, є влучання в окупантів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У окупованому Маріуполі та біля міста ввечері пролунали вибухи. Є влучання в розташування в росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Вчора близько 22:00 в Маріупольський район завітала бавовна. Щонайменш три гучних вибухи чули в Мангуші, Нікольському та всіх районах Маріуполя. Відомо про влучання в розташування окупантів в с. Нікольське в приміщенні школи №3", - пише Андрющенко.

За його словами, година знадобилась окупантам аби вигадати "версію зі збиттям Точки У", що ніяк не відповідає дійсності.

"Після вибухів деякий час було чутно звуки детонації. Які хороші новини. ЗСУ стає ближчими", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в окупованому Маріуполі пролунали вибухи.

Також повідомлялося, що в Лівобережному районі в Маріуполі росіяни нарощують кількість своїх вантажівок з БК, намагаючись сховатися від ураження ЗСУ.

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