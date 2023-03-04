UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Маріуполі студентів змусили здати кров для російських військових, - Андрющенко

Фото: в Маріуполі студентів змусили здати кров на потреби армії РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Студентів Приазовського університету у тимчасово окупованому Маріуполі примусили здати кров для потреб російських загарбників.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За його словами, студенти були змушені віддати кров, інакше їх чекали б "негативні наслідки". Крім того, в Маріуполі, а також у селищах Мангуші та Нікольському відбувалися пропагандистські "уроки мужності", на яких вчителі, які співпрацюють з збройними формуваннями так званої "ДНР", розповідали підліткам про "героїзм" бойовиків.

Андрющенко також зазначив, що ці вчителі працюють без оплати протягом двох місяців, з обіцянками виплати заробітної плати лише у квітні. Він наголосив на тому, що це свідчить про те, що "інституція пропаганди" під виглядом освіти продовжує діяти безперервно, використовуючи навіть несправедливе становище вчителів.

Нагадаємо, що російські загарбники посилили фільтраційні заходи у Маріуполі. Окупанти проводять тотальну перевірку документів та телефонів.

До того ж, загарбники змінили тактику переміщення військових колон в Маріуполі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь