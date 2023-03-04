В Мариуполе студентов вынудили сдать кровь для российских военных, - Андрющенко

Студенты Приазовского университета во временно оккупированном Мариуполе заставили сдать кровь для нужд российских захватчиков.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
По его словам, студенты были вынуждены отдать кровь, иначе их ожидали бы "негативные последствия". Кроме того, в Мариуполе, а также в селениях Мангуши и Никольском проходили пропагандистские "уроки мужества", на которых учителя, сотрудничающие с вооруженными формированиями так называемой "ДНР", рассказывали подросткам о "героизме" боевиков.
Андрющенко также отметил, что эти учителя работают без оплаты в течение двух месяцев с обещаниями выплаты заработной платы только в апреле. Он отметил, что это свидетельствует о том, что "институция пропаганды" под видом образования продолжает действовать непрерывно, используя даже несправедливое положение учителей.
Напомним, что российские захватчики ужесточили фильтрационные меры в Мариуполе. Оккупанты проводят тотальную проверку документов и телефонов.
К тому же захватчики изменили тактику перемещения военных колонн в Мариуполе.
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