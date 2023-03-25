В Маріуполі спостерігається перекидання ворожої техніки на північ області, - Андрющенко

В тимчасово окупованому Маріуполі помітили перекидання російської техніки з боєкомплектом та паливом на північ Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка.

Крім цього, за його словами, росіяни активізували зусилля з вивезення викраденого зерна з території України.

Нагадаємо, що у Маріуполі росіяни відновили роботу морського порту - туди вже зайшли перші судна з вантажем з РФ.

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