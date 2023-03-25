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В Мариуполе наблюдается перекидывание вражеской техники на север области, - Андрющенко

Фото: в Мариуполе заметили передвижение вражеской техники (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во временно оккупированном Мариуполе заметили перекидывание российской техники с боекомплектом и топливом на север Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко.

На опубликованном видео видно, как колонна вражеских грузовиков двигается по городу.

"Оккупанты продолжают перекидывание военных грузов (преимущественно БК и топливо) в направление севера Донецкой области", - написал Андрющенко.

Кроме этого, по его словам, россияне активизировали усилия по вывозу украденного зерна с территории Украины.

Напомним, что в Мариуполе россияне возобновили работу морского порта – туда уже зашли первые суда с грузом из РФ.

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