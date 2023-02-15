У Маріуполі школярам замість гарячих обідів окупанти видають сухпаї з круп та олії

"Замість гарячої їжі в школах дітям стали видавати сухпай: по дві пачки рис, гречка, цукор. Дві пляшки сонячної олії, один літр молока, пакет соку та пачку макаронів", - розповів він.

Андрющенко припустив, що, мабуть, за задумом, діти в школі мають запивати рис або макарони одразу олією.

"Бо як інакше це з’їсти саме в школі - незрозуміло. Ще один міф луснув. Отаке воно, життя під російською окупацією. Точно не таке, як намагається намалювати пропаганда", - додав він.

Як повідомлялось, російські загарбники продовжують руйнувати будинки у Маріуполі. Наразі розпочались роботи по знесенню багатоповерхівок на бульварі Хмельницького.