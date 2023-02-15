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У Маріуполі школярам замість гарячих обідів окупанти видають сухпаї з круп та олії

Фото: у Маріуполі школярам замість гарячих обідів окупанти видають сухпаї (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У захопленому Маріуполі Донецької області окупанти скасували гарячі обіди у школах. Натомість дітям видають пайки з крупами, макаронами та олією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Замість гарячої їжі в школах дітям стали видавати сухпай: по дві пачки рис, гречка, цукор. Дві пляшки сонячної олії, один літр молока, пакет соку та пачку макаронів", - розповів він.

Андрющенко припустив, що, мабуть, за задумом, діти в школі мають запивати рис або макарони одразу олією.

"Бо як інакше це з’їсти саме в школі - незрозуміло. Ще один міф луснув. Отаке воно, життя під російською окупацією. Точно не таке, як намагається намалювати пропаганда", - додав він.

Як повідомлялось, російські загарбники продовжують руйнувати будинки у Маріуполі. Наразі розпочались роботи по знесенню багатоповерхівок на бульварі Хмельницького.

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Маріуполь