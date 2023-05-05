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У Маріуполі російських гастарбайтерів заселяють у квартири, де жили українці

Фото: у Маріуполі російських гастарбайтерів заселяють у квартири де жили українці (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росія завозить на територію окупованого Маріуполя гастарбайтерів. Їх заселяють у квартири, які через евакуацію вимушені були залишити українці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.

Відмічається, що у Маріуполі щодня зростає кількість гастарбайтерів. Росія привозить їх для нібито відбудування захопленого міста. При цьому майже всі є представниками так званих російських корінних народів - буряти, тувинці, представники кавказьких національностей.

"Місцеві жителі знімають відео, на яких можна побачити, що у місті вже з’явилися й жінки – дружини чи родички "приїжджих". Тепер їм надають вціліле житло маріупольців, які через повномасштабне вторгнення росіян змушені були покинути рідні домівки", - сказано в повідомленні.

Також раніше мешканці Маріуполя повідомляли про те, що гастарбайтери грабують приватні будинки жителів. При цьому так звана поліція не реагує на заяви людей.

Як повідомлялось, у небі над тимчасово окупованим Маріуполем сьогодні знову фіксують активність авіації ворога. Цього разу в напрямку Пологів (Запорізька область).

Нагадаємо, 4 травня у тимчасово окупованому Маріуполі на "Азовсталі" вибухнули міни. Внаслідок інциденту четверо ворожих саперів поранено.

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