У Маріуполі російських гастарбайтерів заселяють у квартири, де жили українці

Росія завозить на територію окупованого Маріуполя гастарбайтерів. Їх заселяють у квартири, які через евакуацію вимушені були залишити українці.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.
Відмічається, що у Маріуполі щодня зростає кількість гастарбайтерів. Росія привозить їх для нібито відбудування захопленого міста. При цьому майже всі є представниками так званих російських корінних народів - буряти, тувинці, представники кавказьких національностей.
"Місцеві жителі знімають відео, на яких можна побачити, що у місті вже з’явилися й жінки – дружини чи родички "приїжджих". Тепер їм надають вціліле житло маріупольців, які через повномасштабне вторгнення росіян змушені були покинути рідні домівки", - сказано в повідомленні.
Також раніше мешканці Маріуполя повідомляли про те, що гастарбайтери грабують приватні будинки жителів. При цьому так звана поліція не реагує на заяви людей.
Як повідомлялось, у небі над тимчасово окупованим Маріуполем сьогодні знову фіксують активність авіації ворога. Цього разу в напрямку Пологів (Запорізька область).
Нагадаємо, 4 травня у тимчасово окупованому Маріуполі на "Азовсталі" вибухнули міни. Внаслідок інциденту четверо ворожих саперів поранено.
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