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У Маріуполі росіяни почали перевіряти дітей на причетність до партизанського руху

Фото: у Маріуполі росіяни почали перевіряти дітей на причетність до партизанського руху (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські окупанти настільки побоюються українських військових, що почали перевіряти дітей Маріуполя на причетність до партизанського руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, ситуація у місті стає з кожним днем все більш напруженою. Росіяни бояться контрнаступу ЗСУ і тому посилюють контроль за цивільним населенням.

Цього разу росіяни почали перевіряти місцевих дітей на причетність до партизанського руху.

"Кожного разу, коли здається що посеред дна дірка, знизу чується стук. Знов і знов. Що далі? Поліграф немовля? Фільтрація ембріона? Чи одразу газова камера?" - написав Андрющенко.

Фото: окупований Маріуполь (t.me/andriyshTime)

Окупація Маріуполя

З початку повномасштабного вторгнення Маріуполь став однією з головних цілей росіян на Донбасі. Місто активно обстрілювалось окупантами, а наприкінці 2022 року їм вдалось повністю захопити його. Тоді українські захисники, що базувалися на "Азовсталі", здалися в полон.

Наразі Росія використовує Маріуполь як одну з основних точок базування окупантів. Там будують у Маріуполі оборонні споруди, боячись настання ЗСУ. Зокрема, громадяни Білорусі допомагають армії РФ та будують фортифікаційні споруди у Маріуполі. Водночас у районі заводу часто неспокійно і лунають вибухи. Буквально 5 червня стався гучний вибух у районі заводу "Азовсталь". Того дня працювала ППО, причому її встановили у житловому масиві міста.

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