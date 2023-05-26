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В Маріуполі пролунав вибух. Влучили в районі "Азовсталі"

Фото: Маріуполь (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В тимчасово окупованому Маріуполі (Донецька область) сьогодні пролунав вибух. Відомо про влучання в районі "Азовсталі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

"В Маріуполі вибух", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попередньо відомо про влучання в районі "Азовсталі", там великий стовп диму.

"Інформація буде доповнюватись", - додали у міській раді.

Відео після "прильоту"

Міська рада опублікувала відео після влучання в Маріуполі.

Ситуація у Маріуполі

Нагадаємо, Маріуполь з перших днів повномасштабного вторгнення став однієї з головних цілей окупантів на Донбасі. Росіяни активно обстрілювали місто, а повністю захопили його наприкінці травня 2022 року, коли українські захисники, які базувалися на "Азовсталі", здалися у полон.

Наразі російська армія використовує Маріуполь як свою військову базу, особливо порт.

Проте у Маріуполі останнім часом почастішали вибухи. Зокрема, 19 травня у районі Маріупольського аеропорту, де розташовуються окупанти, пролунали вибухи. Влада повідомила про "прильоти".

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АзовстальРосійська ФедераціяМаріупольДонецька областьВійна в Україні