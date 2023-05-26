В Мариуполе прогремел взрыв. Попали в районе "Азовстали"

"В Мариуполе взрыв", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно известно о попадании в районе "Азовстали", там большой столб дыма.

"Информация будет дополняться", - добавили в городском совете.

Видео после "прилета"

Городской совет опубликовал видео после попадания в Мариуполе.

Ситуация в Мариуполе

Напомним, Мариуполь с первых дней полномасштабного вторжения стал одной из главных целей оккупантов на Донбассе. Россияне активно обстреливали город, а полностью захватили его в конце мая 2022 года, когда украинские защитники, базировавшиеся на "Азовстале", сдались в плен.

Сейчас российская армия использует Мариуполь как свою военную базу, особенно порт.

Однако в Мариуполе в последнее время участились взрывы. В частности, 19 мая в районе Мариупольского аэропорта, где располагаются оккупанты, раздались взрывы. Власти сообщили о "прилетах".