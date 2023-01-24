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У Маріуполі пролунав вибух, після чого активізувалася авіація РФ, - радник мера

Фото: у Маріуполі пролунав вибух, після чого активізувалася авіація РФ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У тимчасово окупованому Маріуполі вранці 24 січня пролунав вибух. Після чого над містом активізувалася російська авіація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера міста Петра Андрющенка.

За його словами, вибух пролунав у районі російських новобудов, де окупанти зазвичай розгортали системи ППО.

"Одразу після вибуху - масовий рух гелікоптерів. Подробиці уточнюємо", - повідомив Андрющенко.

Крім того, за інформацією очевидців, вибух також прогримів біля "червоного банку", тепер там щось горить.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворожі війська в окупованому Маріуполі використовують нову тактику перекидання своєї техніки. Щоб "не засвітитися" на камеру, ворог робить це під час комендантської години.

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МаріупольВибух