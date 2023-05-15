В Маріуполі пролунав вибух. В мерії розповіли, що трапилось

У понеділок, 15 травня, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунали вибухи. Попередньо відомо, що на міні в поле підірвався російський тракторист.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"12:19 гучні вибухи в місті. Попередньо в полі біля “Невського” російський тракторист-будівельник підірвався на протитанковій міні",- розповів він.
За словами Андрющенка, наразі деталі НП з'ясовуються.
"Мінус трактор та цивільний окупант. Деталі з’ясовуємо", - додав радник мера Маріуполя.
Як повідомлялося, вранці у понеділок, 15 травня, у тимчасово окупованих Токмаку Запорізької області та Луганську лунають вибухи. Зокрема, у Луганську прилетіло в районі автовокзалу, удару зазнала територія колишнього авіаційного училища штурманів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.