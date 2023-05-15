В Мариуполе раздался взрыв. В мэрии рассказали, что случилось

Фото: взрыв в Мариуполе раздался 15 мая из-за подрыва оккупанта на тракторе в поле (иллюстрация/Getty Images)

В понедельник, 15 мая, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области раздались взрывы. Предварительно известно, что на мине в поле подорвался российский тракторист.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"12:19 громкие взрывы в городе. Предварительно в поле возле "Невского" российский тракторист-строитель подорвался на противотанковой мине",- рассказал он. По словам Андрющенко, сейчас детали ЧП выясняются. "Минус трактор и гражданский оккупант. Детали выясняем", - добавил советник мэра Мариуполя. Как сообщалось, утром в понедельник, 15 мая, во временно оккупированных Токмаке Запорожской области и Луганске раздаются взрывы. В частности, в Луганске прилетело в районе автовокзала, удар пришелся по территории бывшего авиационного училища штурманов.