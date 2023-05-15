В Мариуполе раздался взрыв. В мэрии рассказали, что случилось
В понедельник, 15 мая, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области раздались взрывы. Предварительно известно, что на мине в поле подорвался российский тракторист.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"12:19 громкие взрывы в городе. Предварительно в поле возле "Невского" российский тракторист-строитель подорвался на противотанковой мине",- рассказал он.
По словам Андрющенко, сейчас детали ЧП выясняются.
"Минус трактор и гражданский оккупант. Детали выясняем", - добавил советник мэра Мариуполя.
Как сообщалось, утром в понедельник, 15 мая, во временно оккупированных Токмаке Запорожской области и Луганске раздаются взрывы. В частности, в Луганске прилетело в районе автовокзала, удар пришелся по территории бывшего авиационного училища штурманов.
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