В Маріуполі пролунав гучний вибух, в місті лунає тривога, - Андрющенко

В тимчасово окупованому Маріуполі пролунав сильний вибух. Наразі в місті лунає повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Згідно з повідомленням місцевого спротиву, вибух пролунав близько о 08:49. "Скло ходуном. Сирени завили. Не літак і не з Азовсталі", - пише Telegram-канал. Наразі інші подробиці не розкриваються. Тим часом, як відзначив Андрющенко, російські окупанти посилюють сили ППО в місті. Згідно з його повідомленням, вчора в Маріуполі вперше помітили нові системи ЗРК ТОР-2, які стали доповненням до С-300, БУК й Панцира. "Судячи за все, операція "Паники нет" триває", - написав радник міського голови. Фото: в Маріуполі пролунав гучний вибух, в місті лунає тривога (t.me/andriyshTime)