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У Маріуполі пролунали вибухи

Маріуполь, Субота 13 січня 2024 10:14
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У Маріуполі пролунали вибухи Фото: у Маріуполі 13 січня пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи у Маріуполі пролунали зранку 13 січня. У місті спрацювала російська протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Маріуполь. Гучно. Спостерігаємо за роботою ворожої ППО", - написав він.

У Маріуполі пролунали вибухи

За словами радника мера, російські окупанти знову розташували ППО біля житлової забудови.

Також Андрющенко повідомив про вибух та пожежу в районі промзоні на вулиці Тополіна у Маріуполі.

Додамо, що не лише у Маріуполі сьогодні чули вибухи. Також гучно сьогодні зранку було у тимчасово окупованому Бердянську. За даними місцевих жителів, вибухи пролунали в районі комендатури. Там помітили дим.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.

Це дозволить загарбникам у майбутньому не використовувати Кримський міст, а переправляти засоби та сили на фронт морем та залізницею.

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