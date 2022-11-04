У Маріуполі помітили ворожу техніку, яка їхала у бік Мангуша
У захопленому російськими окупантами Маріуполі фіксують рух ворожої військової техніки у бік Мангуша, у довколишні села прибула велика кількість мобілізованих росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка.
"Маріуполь. 8:45 за київським часом. 14 тентованих КамАЗів на виїзд у бік Мангуша. Відслідковуємо подальший рух", - написав Андрющенко.
Він також повідомив, що у села Комишувате та Дем’янівка Маріупольського району прибула велика кількість військових, їх розселяють по школах, садочках та приватних будинках за сприяння колаборантів.
"З розмов - це мобілізовані, яких переводять на Запорізький напрям фронту", - зазначив радник міського голови.
За його словами, Маріуполь наразі остаточно перетворено на військовий логістичний хаб. В свою чергу це спрощує фіксацію переміщення війсьскової сили противника.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Маріуполі могли загинути десятки тисяч людей, проте, кількість жертв агресії РФ у місті буде встановлена після його деокупації.
Також раніше ми писали, що в окупованому Маріуполі Донецької області фіксують раптове посилення репресивного режиму.
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