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У Маріуполі помітили ворожу техніку, яка їхала у бік Мангуша

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Маріуполь, П'ятниця 04 листопада 2022 11:29
У Маріуполі помітили ворожу техніку, яка їхала у бік Мангуша Фото: у Маріуполі помітили ворожу техніку, яка їхала у бік Мангуша (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У захопленому російськими окупантами Маріуполі фіксують рух ворожої військової техніки у бік Мангуша, у довколишні села прибула велика кількість мобілізованих росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка.

"Маріуполь. 8:45 за київським часом. 14 тентованих КамАЗів на виїзд у бік Мангуша. Відслідковуємо подальший рух", - написав Андрющенко.

Він також повідомив, що у села Комишувате та Дем’янівка Маріупольського району прибула велика кількість військових, їх розселяють по школах, садочках та приватних будинках за сприяння колаборантів.

"З розмов - це мобілізовані, яких переводять на Запорізький напрям фронту", - зазначив радник міського голови.

За його словами, Маріуполь наразі остаточно перетворено на військовий логістичний хаб. В свою чергу це спрощує фіксацію переміщення війсьскової сили противника.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Маріуполі могли загинути десятки тисяч людей, проте, кількість жертв агресії РФ у місті буде встановлена після його деокупації.

Також раніше ми писали, що в окупованому Маріуполі Донецької області фіксують раптове посилення репресивного режиму.

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