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В Мариуполе заметили вражескую технику, которая ехала в сторону Мангуша

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Мариуполь, Пятница 04 ноября 2022 11:29
В Мариуполе заметили вражескую технику, которая ехала в сторону Мангуша Фото: в Мариуполе заметили вражескую технику, которая ехала в сторону Мангуша (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В захваченном российскими оккупантами Мариуполе фиксируют движение вражеской военной техники в сторону Мангуша, в близлежащие деревни прибыло большое количество мобилизованных россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника Мариупольского городского главы Петра Андрющенко.

"Мариуполь. 8:45 по киевскому времени. 14 тентованных КамАЗов на выезд в сторону Мангуша. Отслеживаем дальнейшее движение", - написал Андрющенко.

Он также сообщил, что в села Камышеватое и Демьяновка Мариупольского района прибыло большое количество военных, их расселяют по школам, садам и частным домам при содействии коллаборантов.

"Из разговоров - это мобилизованные, которых переводят на Запорожское направление фронта", - отметил советник городского головы.

По его словам, Мариуполь окончательно превращен в военный логистический хаб. В свою очередь это упрощает фиксацию перемещения военной силы противника.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Мариуполе могли погибнуть десятки тысяч человек, однако, количество жертв агрессии РФ в городе будет установлено после его деоккупации.

Также раньше мы писали, что в оккупированном Мариуполе Донецкой области фиксируют внезапное ужесточение репрессивного режима.

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Мариуполь Донецкая область окупанти
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