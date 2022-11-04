В Мариуполе заметили вражескую технику, которая ехала в сторону Мангуша
В захваченном российскими оккупантами Мариуполе фиксируют движение вражеской военной техники в сторону Мангуша, в близлежащие деревни прибыло большое количество мобилизованных россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника Мариупольского городского главы Петра Андрющенко.
"Мариуполь. 8:45 по киевскому времени. 14 тентованных КамАЗов на выезд в сторону Мангуша. Отслеживаем дальнейшее движение", - написал Андрющенко.
Он также сообщил, что в села Камышеватое и Демьяновка Мариупольского района прибыло большое количество военных, их расселяют по школам, садам и частным домам при содействии коллаборантов.
"Из разговоров - это мобилизованные, которых переводят на Запорожское направление фронта", - отметил советник городского головы.
По его словам, Мариуполь окончательно превращен в военный логистический хаб. В свою очередь это упрощает фиксацию перемещения военной силы противника.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Мариуполе могли погибнуть десятки тысяч человек, однако, количество жертв агрессии РФ в городе будет установлено после его деоккупации.
Также раньше мы писали, что в оккупированном Мариуполе Донецкой области фиксируют внезапное ужесточение репрессивного режима.
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