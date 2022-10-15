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У Маріуполі помітили колону ворожої техніки: куди прямує

Фото: у Маріуполі помітили колону ворожої техніки (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У п'ятницю, 14 жовтня, у Маріуполі помітили колону ворожої техніки, яка прямувала у бік Розівки Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Колонна техніки за вчора. Не викладали поки повністю не відстежили.
Техніка приїхала з боку Новоазовська та через місто - до Розівки", - повідомив він.

Також він розповів, що у Солодководному помітили велике скупчення ворожих військ. Вони заселяються у школах і намагаються розставляти техніку ближче до житлових будинків.

"Здебільшого кадировці, але було багато мобіків", – додав Андрющенко.

Раніше ми писали, що у суботу, 15 жовтня, до Білорусі прибули перші ешелони з російськими окупантами. Їхня передислокація з РФ на білоруську територію пов'язана зі спільним розгортанням військ цих країн.

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МаріупольВійськова техніка