В Мариуполе заметили колонну вражеской техники: куда направляется

"Колонна техники за вчера. Не выкладывали пока полностью не отследили.

Техника приехала со стороны Новоазовска и через город - в Розовку", - сообщил он.

Также он рассказал, что в Сладководном заметили большое скопление вражеских войск. Они заселяются в школах и стараются расставлять технику ближе к жилым домам.

"В основном кадыровцы, но было много мобиков", - добавил Андрющенко.