У Маріуполі окупанти почали мобілізувати безпритульних, - Генштаб

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські загарбники мобілізують безпритульних, а також алко- та наркозалежних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"В тимчасово зайнятому ворогом Маріуполі російські загарбники проводять заходи з "мобілізації" окремих представників суспільства. Відтепер безпритульних, а також осіб з алкогольною чи наркотичною залежністю забирають до ворожого війська", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни відправляють на фронт містян. Тепер почали мобілізувати комунальників.

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