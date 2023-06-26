У соцмережах можна побачити фото, що поруч з руслом річки почали викидати каркаси заіржавілих авто. Окрім того на березі з'явились стихійні купи сміття.

"Річка та ґрунт забруднюються. У результаті – може початися мор риби. Зокрема, вже є неодноразові випадки винесення на узбережжя Азовського тіл мертвих дельфінів та риби", - сказано у повідомленні.

Фото: у Маріуполі окупанти перетворили місцеву річку у сміттєзвалище (t.me/mariupolrada)

Ситуація в Маріуполі

Маріуполь був однією з головних цілей РФ з початку вторгнення. Українські захисники героїчно боронили його, але в травні 2022 року місто було повністю окуповане.

Наразі Маріуполь виконує функцію точки базування загарбників, там будують оборонні споруди, розташовують склади тощо. Наприклад зараз стало відомо, що росіяни шукають шляхи постачання боєприпасів з Маріуполя на Бердянський напрямок та Вугледар, тому вирішили розчистити колію до порту.

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